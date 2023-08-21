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Усолкин Вениамин Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1918

Дата смерти

12.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918

Отец: Усолкин Роман Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1946

Сын: Усолкин Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Усолкина Александра Петровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1949

Сын: Усолкин Виктор Вениаминович

Мать ребёнка: Усолкина Александра Петровна

Смерть
12.05.1989
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
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