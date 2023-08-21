Усолкин Вениамин Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1918
Дата смерти12.05.1989
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918
Отец: Усолкин Роман Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1946
Сын: Усолкин Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Усолкина Александра Петровна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1949
Сын: Усолкин Виктор Вениаминович
Мать ребёнка: Усолкина Александра Петровна
Смерть
12.05.1989
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область