Шпагин «Пядышев» Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпагин «Пядышев» Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Шпагин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: «пядышев» Григорий Степанович

Мать ребёнка: Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Около 1833
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