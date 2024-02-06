Шпагин «Пядышев» Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Шпагин Федор
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: «пядышев» Григорий Степанович
Мать ребёнка: Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Около 1833