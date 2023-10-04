Шляпина Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпина Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1961

Отец: не указан

Мать: Ощепкова Анна Ивановна

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