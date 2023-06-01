Кибизова Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибизова Луиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кибизова Олка Дзахоевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетцоев Серго Таймуразович

Отец ребёнка: Тетцоев Таймураз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетцоев Лев Таймуразович

Отец ребёнка: Тетцоев Таймураз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетцоева Белла Таймуразовна

Отец ребёнка: Тетцоев Таймураз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетцоев Таймураз

Смерть
Неизвестно