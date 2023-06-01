Кибизова Луиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кибизова Олка Дзахоевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тетцоев Серго Таймуразович
Отец ребёнка: Тетцоев Таймураз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тетцоев Таймураз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетцоева Белла Таймуразовна
Отец ребёнка: Тетцоев Таймураз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетцоев Таймураз
Смерть
Неизвестно