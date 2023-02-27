Рагозин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1914

Сын: Рагозин Игнат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1923

Сын: Рагозин Вадим

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Денелишки, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно
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