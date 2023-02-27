Рагозин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1914
Сын: Рагозин Игнат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1923
Сын: Рагозин Вадим
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Денелишки, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно