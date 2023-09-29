Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Логин Наумович

Отец ребёнка: Наум Антонович

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881

Дочь: Лукашова Мария

Отец ребёнка: Наум Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Наумовна

Отец ребёнка: Наум Антонович

Смерть
Неизвестно
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