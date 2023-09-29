Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Логин Наумович
Отец ребёнка: Наум Антонович
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881
Дочь: Лукашова Мария
Отец ребёнка: Наум Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Наумовна
Отец ребёнка: Наум Антонович
Смерть
Неизвестно