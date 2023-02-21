Жигулина (Терехова) Зинаида Акимовна
Место рождениядеревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Дата рождения05.11.1910
Дата смерти10.10.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1910
Отец: Терехов Аким Яковлевич
Мать: Терехова Феня
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1939
Сын: Жигулин Вячеслав
Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Альбина
Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович
село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
28.05.1946
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1949
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович
Бракосочетание
1949
село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
27.06.1951
Сын: Жигулин Виктор
Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович
Смерть
10.10.1991
город Волжский, Волгоградская область
Причина смерти: перелом шейки бедра
Похороны
Неизвестно
Волжский