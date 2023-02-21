Жигулина (Терехова) Зинаида Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулина (Терехова) Зинаида Акимовна

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Место рождения

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область

Дата рождения

05.11.1910

Дата смерти

10.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1910

Отец: Терехов Аким Яковлевич

Мать: Терехова Феня

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.01.1939

Сын: Жигулин Вячеслав

Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Альбина

Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович

село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
28.05.1946

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1949

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович

Бракосочетание
1949

Муж: Жигулин Василий Павлович

село Растляи, Токарёвский район
Рождение ребёнка
27.06.1951

Сын: Жигулин Виктор

Отец ребёнка: Жигулин Василий Павлович

Смерть
10.10.1991
город Волжский, Волгоградская область
Причина смерти: перелом шейки бедра
Похороны
Неизвестно
Волжский
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