Зыбин Ефим Панкратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбин Ефим Панкратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1695

Дата смерти

01.03.1728

Пол

Мужской

Отец

До 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

До 1700 г.р.
Между 1710 и 1720 г.р.
Между 1710 и 1720 г.р.
После 1710 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695

Отец: Зыбин Панкрат Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Зыбин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720

Дочь: Княгиня Вадбольская Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720

Дочь: Измайлова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
После 1710

Сын: Зыбин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна

Российская Империя
Смерть
01.03.1728
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