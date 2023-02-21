Зыбин Ефим Панкратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1695
Дата смерти01.03.1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1695
Отец: Зыбин Панкрат Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1700
Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720
Дочь: Княгиня Вадбольская Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720
Дочь: Измайлова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1710
Сын: Зыбин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыбина Авдотья Ивановна
Российская Империя
Смерть
01.03.1728