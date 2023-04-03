Говорухина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1846
Сын: Говорухин Харлампий? Фёдорович
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Говорухина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Говорухина Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно