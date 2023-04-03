Говорухина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1846

Сын: Говорухин Харлампий? Фёдорович

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Иванович

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Говорухина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Иванович

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Говорухина Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Говорухин Фёдор Иванович

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорухин Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно