Пронина Агафья Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Пронин Андрей Климентивич
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Пронин Андрей Климентивич
Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Пронин Андрей Климентивич
Бракосочетание
Неизвестно