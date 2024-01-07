Пронина Агафья Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Агафья Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Титов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Климентивич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Титов Анкидин Андреев

Отец ребёнка: Пронин Андрей Климентивич

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Титов Мартин Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Климентивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Андрей Климентивич

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