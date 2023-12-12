Кондратюк Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратюк Иосиф

Кондратюк Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1942

Сын: Кондратюк Виталий Витальевич

Мать ребёнка: Кондратюк Калиста

Рождение ребёнка
02.05.?

Дочь: Кондратюк Наталья Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратюк Сергей Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close