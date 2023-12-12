Кондратюк Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1942
Сын: Кондратюк Виталий Витальевич
Мать ребёнка: Кондратюк Калиста
Рождение ребёнка
02.05.?
Дочь: Кондратюк Наталья Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратюк Сергей Витальевич
Мать ребёнка: не указана