Силаев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1928

Дочь: Пахарькова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силаев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силаев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силаев Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силаева Клавдия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
машинист/кочегар
Смерть
Неизвестно
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