Силаев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1928
Дочь: Пахарькова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силаев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силаев Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Силаева Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
машинист/кочегар
Смерть
Неизвестно