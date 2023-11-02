Тянигина Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тянигина Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1979

Дочь: Лазарева Марина Васильевна

Отец ребёнка: Пашов Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашова Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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