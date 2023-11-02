Тянигина Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1979
Дочь: Лазарева Марина Васильевна
Отец ребёнка: Пашов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашова Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно