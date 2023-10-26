Иванов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Иван Кириллович
Мать: Кириллова Анастасия
Рождение ребёнка
11.05.1958
Сын: Иванов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна
деревня Кильдюшево Яльчикского района Чувашской Республики
Рождение ребёнка
19.10.1962
Дочь: Меркурьева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна
Рождение ребёнка
18.06.1964
Дочь: Ермолаева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна
Смерть
Неизвестно