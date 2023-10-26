Иванов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Николай Иванович

Иванов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Иван Кириллович

Мать: Кириллова Анастасия

Рождение ребёнка
11.05.1958

Сын: Иванов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна

деревня Кильдюшево Яльчикского района Чувашской Республики
Рождение ребёнка
19.10.1962

Дочь: Меркурьева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна

Рождение ребёнка
18.06.1964

Дочь: Ермолаева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Лидия Тарасовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close