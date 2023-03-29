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Рыжих Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Рыжих Семен Павлович

Мать: Рыжих Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1979