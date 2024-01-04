Юрьева (Холмовая) Аксиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева (Холмовая) Аксиния Алексеевна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Холмовой Алексей

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.05.1922

Дочь: Юрьева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Абрамович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
16.12.1923

Сын: Юрьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Юрьев Николай Абрамович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Юрьев Николай Абрамович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрьев Николай Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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