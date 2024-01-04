Юрьева (Холмовая) Аксиния Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Холмовой Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1922
Дочь: Юрьева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Абрамович
Рождение ребёнка
16.12.1923
Отец ребёнка: Юрьев Николай Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Юрьев Николай Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно