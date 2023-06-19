Ефим Павлов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1844
Жена: Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
26.09.1849
Сын: Ерофей Ефимов
Мать ребёнка: Варвара Трофимовна
Рождение ребёнка
06.09.1851
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Варвара Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Трофимовна
Смерть
Неизвестно