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Ефим Павлов

Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.11.1844

Жена: Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
26.09.1849

Сын: Ерофей Ефимов

Мать ребёнка: Варвара Трофимовна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.09.1851

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Варвара Трофимовна

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Трофимовна

Смерть
Неизвестно