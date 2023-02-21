Хованская Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2005
Сын: Хованский Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.2015
Сын: Балакин Никита Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности