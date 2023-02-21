Хованская Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хованская Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2005

Сын: Хованский Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.2015

Сын: Балакин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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