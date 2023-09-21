Носкова (Ермолаева) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Ермолаева) Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

После 2016

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ермолаев Семен Иванович

Мать: Ермолаева Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
После 2016
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