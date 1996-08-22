Бородулин (Королёва) Лина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин (Королёва) Лина Валерьевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

10.06.1977

Дата смерти

22.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Бракосочетание
18.11.1995

Муж: скрыто настройками приватности

Снежногорск, 184682, Россия
Рождение ребёнка
21.08.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, Мурманская область, Россия
Смерть
22.08.1996
Снежногорск, Россия
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