Бородулин (Королёва) Лина Валерьевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения10.06.1977
Дата смерти22.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Бракосочетание
18.11.1995
Муж: скрыто настройками приватности
Снежногорск, 184682, Россия
Рождение ребёнка
21.08.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, Мурманская область, Россия
Смерть
22.08.1996
Снежногорск, Россия