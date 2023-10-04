Милашевич (Воробьева) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1980
Дочь: Калинина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Милашевич Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милашевич Петр Андреевич