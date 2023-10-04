Милашевич (Воробьева) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашевич (Воробьева) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1980

Дочь: Калинина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Милашевич Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милашевич Петр Андреевич

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