Саидова Олия Зокировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1982
Отец ребёнка: Ахмедов Негмат Мухаммадович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедова Навруза Негматовна
Отец ребёнка: Ахмедов Негмат Мухаммадович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахмедов Негмат Мухаммадович
Смерть
Неизвестно