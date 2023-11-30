Дворянкин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянкин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.08.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Дворянкин Михаил

Мать: не указана

Смерть
01.08.1916 ст.
Кремидов, Івано-Франківська область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 161-й пехотный Александропольский полк Место рождения. Губерния Симбирская губ. Место рождения. Уезд Сызранский уезд Место рождения. Волость Казаковская вол. Пр... Показать все
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