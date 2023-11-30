Дворянкин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.08.1916 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дворянкин Михаил
Мать: не указана
Смерть
01.08.1916 ст.
Кремидов, Івано-Франківська область
Должность/Звание рядовой Воинская часть 161-й пехотный Александропольский полк Место рождения. Губерния Симбирская губ. Место рождения. Уезд Сызранский уезд Место рождения. Волость Казаковская вол. Пр... Показать все