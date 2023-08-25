Мандрыгина (Шабурова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1989
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.05.1992
Дочь: Савинцева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Мандрыгин Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
12.05.1998
Дочь: Вобщина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Мандрыгин Сергей Леонидович