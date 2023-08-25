Мандрыгина (Шабурова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыгина (Шабурова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1989

Муж: Мандрыгин Сергей Леонидович

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.05.1992

Дочь: Савинцева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Мандрыгин Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
12.05.1998

Дочь: Вобщина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Мандрыгин Сергей Леонидович

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