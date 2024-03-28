Сафонова Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
13.03.1911

Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Сафонов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
30.01.1915

Сын: Сафонов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сафонов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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