Сафонова Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1910
Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1911
Дочь: (Сафонова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
02.02.1913
Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
30.01.1915
Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сафонов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Сафонов Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно