Тушева (Морозова) вера сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева (Морозова) вера сергеевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

02.05.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1935

Отец: Морозов сергей иванович

Мать: Морозова анна алексеевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
09.01.1958

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.11.1958

Сын: Тушев игорь Вениаминович

Отец ребёнка: Тушев вениамин федорович

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тушев сергей вениаминович

Отец ребёнка: Тушев вениамин федорович

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