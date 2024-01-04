Тушева (Морозова) вера сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1935
Отец: Морозов сергей иванович
Мать: Морозова анна алексеевна
Бракосочетание
09.01.1958
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1958
Отец ребёнка: Тушев вениамин федорович
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тушев сергей вениаминович
Отец ребёнка: Тушев вениамин федорович