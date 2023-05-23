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Коварский Григорий

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Место рождения

Cвенцяны(Svencionys), Litauen

Дата рождения

07.05.1905

Дата смерти

22.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905

Отец: Коварский Исаак

Мать: Коварский Елизавета

Cвенцяны(Svencionys), Litauen
Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Логутенок Бэлла

Мать ребёнка: Пая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пая

Смерть
22.06.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург