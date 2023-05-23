Коварский Григорий
Место рожденияCвенцяны(Svencionys), Litauen
Дата рождения07.05.1905
Дата смерти22.06.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905
Отец: Коварский Исаак
Мать: Коварский Елизавета
Cвенцяны(Svencionys), Litauen
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Логутенок Бэлла
Мать ребёнка: Пая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пая
Смерть
22.06.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург