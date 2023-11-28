Аксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зубова Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Зубов Гаврило Николаев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зубова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Зубов Гаврило Николаев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зубова Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Зубов Гаврило Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно