Аксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зубова Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Зубов Гаврило Николаев

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зубова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Зубов Гаврило Николаев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зубова Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Зубов Гаврило Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Гаврило Николаев

Смерть
Неизвестно
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