Боровских Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 25.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 25.12.1891
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Декабрь 25.26 Василий Родители: Казанцевского посёлка казак Александр Васильев Боровских и законная жена его Пелагея Алексее... Показать все
Смерть
Неизвестно