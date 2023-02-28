Боровских Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровских Василий Александрович

Боровских Василий Александрович

avatar

Место рождения

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 25.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 25.12.1891

Отец: Боровских Александр Васильев

Мать: Боровских Пелагея Алексеева

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Выписка из метрической книги Челябинской Свято-Троицкой церкви за 1891 год: Декабрь 25.26 Василий Родители: Казанцевского посёлка казак Александр Васильев Боровских и законная жена его Пелагея Алексее... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close