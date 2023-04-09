Щербаков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1960
Сын: Щербаков Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Антонина