Щербаков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Григорий Иванович

Щербаков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1960

Сын: Щербаков Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Антонина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close