Берднов Иван Яковлевич
Место рожденияKryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения22.09.1930
Дата смерти22.04.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берднова Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берднова Анастасия Ермолаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1955
Мать ребёнка: Берднова Анастасия Ермолаевна
Смерть
22.04.2011
Похороны
Неизвестно