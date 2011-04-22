Берднов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерднов Иван Яковлевич

Берднов Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

22.09.1930

Дата смерти

22.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1930

Отец: Берднов Яков

Мать: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берднова Анастасия Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берднова Анастасия Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Берднов Николай Иванович

Мать ребёнка: Берднова Анастасия Ермолаевна

Смерть
22.04.2011
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.