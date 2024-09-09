Хмелевский Виталий Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1996
Сын: Хмелевский Антон Витальевич
Мать ребёнка: Хмелевская (Калечиц) Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.06.1997
Сын: Хмелевский Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Хмелевская (Калечиц) Татьяна Евгеньевна