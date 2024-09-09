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Хмелевский Виталий Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская (Калечиц) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.01.1996

Сын: Хмелевский Антон Витальевич

Мать ребёнка: Хмелевская (Калечиц) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
22.06.1997

Сын: Хмелевский Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Хмелевская (Калечиц) Татьяна Евгеньевна

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