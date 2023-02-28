Телюнева Анастасия Архиповна
Место рождения
Дата рождения04.11.1906
Дата смерти10.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1937
Сын: Боровиков Иван Филиппович
Отец ребёнка: Боровиков Филипп
Ревунка, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.05.1993
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область