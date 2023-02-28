Телюнева Анастасия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелюнева Анастасия Архиповна

Телюнева Анастасия Архиповна

avatar

Место рождения

Новодубровское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.11.1906

Дата смерти

10.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Новодубровское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.1937

Сын: Боровиков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Боровиков Филипп

Ревунка, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.05.1993
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close