Чарочкина (Кайбазанова) Мария Мартынова
Место рожденияд. Каланечева
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Каланечева
Бракосочетание
11.02.1883 ст.
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 35 лет она первым браком 31 год #007470343 №717
Рождение ребёнка
07.05.1884 ст.
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Чарочкин Яков Семенов
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно