Чарочкина (Кайбазанова) Мария Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарочкина (Кайбазанова) Мария Мартынова

Место рождения

д. Каланечева

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Каланечева
Бракосочетание
11.02.1883 ст.

Муж: Чарочкин Яков Семенов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он вторым браком 35 лет она первым браком 31 год #007470343 №717
Рождение ребёнка
07.05.1884 ст.

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Чарочкин Яков Семенов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: не указан

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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