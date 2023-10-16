Колесникова Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колесников Никита Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Февронья Андреевна
Отец ребёнка: Колесников Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно