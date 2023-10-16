Колесникова Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Колесников Никита Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Февронья Андреевна

Отец ребёнка: Колесников Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Андрей Матвеевич

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