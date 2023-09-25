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Елсуков Александр Анатольевич
Елсуков Александр Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.1961
Пол
Мужской
Отец
Елсуков Анатолий Андреевич
1932 г.р.
Мать
Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1961
Отец:
Елсуков Анатолий Андреевич
Мать:
Елсукова Эрна Хрестиановна
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