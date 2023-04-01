Ларина Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1963
Дочь: Румянцева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно