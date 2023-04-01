Ларина Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Марина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1963

Дочь: Румянцева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно