Ковалева (Томчук) Павлина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1944
Дочь: Ольховикова Любовь Тихоновна
Отец ребёнка: Ковалев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Анатолий Тихонович
Отец ребёнка: Ковалев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Ковалев Тихон
Смерть
Неизвестно