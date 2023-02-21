Ковалева (Томчук) Павлина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Томчук) Павлина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1944

Дочь: Ольховикова Любовь Тихоновна

Отец ребёнка: Ковалев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Анатолий Тихонович

Отец ребёнка: Ковалев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Ковалев Тихон

Смерть
Неизвестно
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