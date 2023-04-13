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Valgepea Adolf

Место рождения

Türsamäe

Дата рождения

21.07.1899

Дата смерти

30.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1899

Отец: Valgepea Kaarel

Мать: скрыто настройками приватности

Türsamäe
Рождение ребёнка
02.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Valgepea Anna Marie

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Valgepea Anna Marie

Смерть
30.01.1984
Похороны
02.04.1984
Sinimäe kalmistu