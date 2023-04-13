Valgepea Adolf
Место рожденияTürsamäe
Дата рождения21.07.1899
Дата смерти30.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1899
Отец: Valgepea Kaarel
Мать: скрыто настройками приватности
Türsamäe
Рождение ребёнка
02.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Valgepea Anna Marie
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Valgepea Anna Marie
Смерть
30.01.1984
Похороны
02.04.1984
Sinimäe kalmistu