Касилов Гаврил Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Касилов Иван Михайлович
Мать: Касилова Марина
Упоминание
?.09.1811
Упоминание
?.03.1816
Упоминание
26.04.1834
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Касилова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Касилова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Касилов Зиновий Гаврилович
Мать ребёнка: Касилова Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Касилов Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Касилова Прасковья Федотовна
Упоминание
02.06.1850
Упоминание
22.11.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно