(Склепина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1882
Рождение ребёнка
?.08.1883
Сын: Давыдов Иван Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1885
Сын: Давыдов Василий Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Давыдова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.10.1888
Сын: Давыдов Александр Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Давыдов Федор Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: (Давыдова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: (Давыдова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.09.1895
Дочь: (Давыдова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно