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(Склепина) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1882

Муж: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
?.08.1883

Сын: Давыдов Иван Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.01.1885

Сын: Давыдов Василий Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Давыдова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.10.1888

Сын: Давыдов Александр Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Давыдов Федор Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: (Давыдова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: (Давыдова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: (Давыдова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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