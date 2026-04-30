Жэбина (Юрина) Вера Васильевна 18.03.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Жэбина (Юрина) Вера Васильевна

Автор
ВЖ
Живаев В.

женский, родилась 18.03.1948, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.10.2021, Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

Отец
Юрин Василий Степанович10.11.1924 г.р.
Мать
Юрина (Мозгалева) Марья1918 г.р.
Супруги
Жэбин Сергей07.06.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1948

Отец: Юрин Василий Степанович

Мать: Юрина (Мозгалева) Марья

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жэбин Сергей

Смерть
20.10.2021
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

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