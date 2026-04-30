Жэбина (Юрина) Вера Васильевна
женский, родилась 18.03.1948, Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.10.2021, Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
ОтецЮрин Василий Степанович10.11.1924 г.р.
МатьЮрина (Мозгалева) Марья1918 г.р.
Супруги
Жэбин Сергей07.06.1951 г.р.
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Рождение
18.03.1948
Отец: Юрин Василий Степанович
Мать: Юрина (Мозгалева) Марья
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жэбин Сергей
Смерть
20.10.2021
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область