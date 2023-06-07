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Стригунов Алексей Валерьевич
Стригунов Алексей Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.?
Пол
Мужской
Отец
Стригунов Валерий Архипович
Мать
Стригунова Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?
Отец:
Стригунов Валерий Архипович
Мать:
Стригунова Валентина
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