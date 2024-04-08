Овчинников Тимофей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиМежду 1858 и 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Овчинников Семён
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1830
Сын: Овчинников Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Харитонья Филипповна
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1833
Сын: Овчинников Андреян Тимофеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Харитонья Филипповна
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Овчинникова Катерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Харитонья Филипповна
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1850
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1858
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Овчинникова Маланья Тимофеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Апросинья Даниловна
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Овчинников Мосей Тимофеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Апросинья Даниловна
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1897