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Овчинников Тимофей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Между 1858 и 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Овчинников Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1830

Сын: Овчинников Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Харитонья Филипповна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Овчинников Андреян Тимофеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Харитонья Филипповна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Овчинникова Катерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Харитонья Филипповна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1850
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1858
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Овчинникова Маланья Тимофеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Апросинья Даниловна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Овчинников Мосей Тимофеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Апросинья Даниловна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Апросинья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Харитонья Филипповна

Смерть
Между 1858 и 1897
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