Литвинова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1785
Дочь: Татьяна Меркуловна
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Рождение ребёнка
22.12.1789
Дочь: Анастасия Меркуловна
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Меркуловна
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Рождение ребёнка
26.03.1798
Сын: Литвинов Михаил Меркулович
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Гавриил Меркулович
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Климент Меркулович
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Кузьма Меркулович
Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно