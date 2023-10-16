Литвинова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1785

Дочь: Татьяна Меркуловна

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Рождение ребёнка
22.12.1789

Дочь: Анастасия Меркуловна

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Меркуловна

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Рождение ребёнка
26.03.1798

Сын: Литвинов Михаил Меркулович

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Меркул Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Гавриил Меркулович

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Климент Меркулович

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Кузьма Меркулович

Отец ребёнка: Литвинов Меркул Панфилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Меркул Панфилович

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