Астахова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.2012

Дочь: Астахова Славена Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.2015

Сын: Астахов Владислав Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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