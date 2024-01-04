Астахова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.2012
Дочь: Астахова Славена Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2015
Сын: Астахов Владислав Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности