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Храмова Екатерина Агеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Агей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Храмова Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Храмов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Храмов Михаил Васильевич

Воейково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно