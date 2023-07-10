Храмова Екатерина Агеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: Агей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Храмова Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Храмов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Храмов Михаил Васильевич
Воейково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно