Лямаева Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Лямаева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Лямаев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямаев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Лямаев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно