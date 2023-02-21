Коснарева (Литвак) Мира Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коснарева (Литвак) Мира Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1910

Дата смерти

25.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1910

Отец: Литвак Зуси Нохимович

Мать: Литвак Евгения Боруховна

Рождение ребёнка
21.02.1946

Дочь: Кайгородцева Елена Александровна

Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коснарев Борис Александрович

Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коснарев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коснарева Ирэна Александровна

Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коснарева Инга Александровна

Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович

Смерть
25.09.1978
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