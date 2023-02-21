Коснарева (Литвак) Мира Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1910
Дата смерти25.09.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1910
Отец: Литвак Зуси Нохимович
Мать: Литвак Евгения Боруховна
Рождение ребёнка
21.02.1946
Дочь: Кайгородцева Елена Александровна
Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коснарев Борис Александрович
Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коснарев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коснарева Ирэна Александровна
Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коснарева Инга Александровна
Отец ребёнка: Коснарев Александр Михайлович
Смерть
25.09.1978