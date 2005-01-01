Бойко (Ляшук) Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1917
Дата смертиОколо 01.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1917
Отец: Ляшук Яков
Мать: Ляшук Мелания
Рождение ребёнка
16.09.1939
Дочь: Сирош Надежда Степановна
Отец ребёнка: Бойко Степан Васильевич
Бельковцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
20.03.1941
Отец ребёнка: Бойко Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 01.01.2005