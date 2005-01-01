Бойко (Ляшук) Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Ляшук) Евгения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1917

Дата смерти

Около 01.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1917

Отец: Ляшук Яков

Мать: Ляшук Мелания

Рождение ребёнка
16.09.1939

Дочь: Сирош Надежда Степановна

Отец ребёнка: Бойко Степан Васильевич

Бельковцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Бойко Василий Степанович

Отец ребёнка: Бойко Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Степан Васильевич

Смерть
Около 01.01.2005